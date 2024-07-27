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  4. ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
Футбол
27 июля 2024, 21:02 |
2752
0

ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко

Украинцы вырвали победу на 90+8 минуте

27 июля 2024, 21:02 |
2752
0
ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
УАФ. Андрей Шевченко

27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.

После матча раздевалку сборной Украины посетил Андрей Шевченко и поздравил футболистов с важной победой.

«Очень правильно, что вы сделали выводы, очень правильно. Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким настроем, как сегодня. Сегодня было желание, была борьба, поэтому вы выиграли матч», – сказал Шевченко.

ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко

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Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Андрей Шевченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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