ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
Украинцы вырвали победу на 90+8 минуте
27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.
После матча раздевалку сборной Украины посетил Андрей Шевченко и поздравил футболистов с важной победой.
«Очень правильно, что вы сделали выводы, очень правильно. Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким настроем, как сегодня. Сегодня было желание, была борьба, поэтому вы выиграли матч», – сказал Шевченко.
ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер высказался о возможной трилогии
Подопечные Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой из Африки