27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.

После матча раздевалку сборной Украины посетил Андрей Шевченко и поздравил футболистов с важной победой.

«Очень правильно, что вы сделали выводы, очень правильно. Желаю, чтобы на следующий матч вы вышли с таким настроем, как сегодня. Сегодня было желание, была борьба, поэтому вы выиграли матч», – сказал Шевченко.

ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко