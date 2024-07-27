Украина U23 – Аргентина U23. Решающий матч на ОИ. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 30 июля в 18:00
30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит третий матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Аргентины U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а во втором обыграла Марокко (2:1).
Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина (3 очка), Марокко (3 очка), Украина (3 очка), Ирак (3 очка).
Украина U23 – Аргентина U23. Решающий матч на ОИ. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне
Плеер на матч будет добавлен позже
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