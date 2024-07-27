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30.07.2024 18:00 - : -
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Футбол
27 июля 2024, 21:16 | Обновлено 27 июля 2024, 21:18
371
1

Украина U23 – Аргентина U23. Решающий матч на ОИ. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 30 июля в 18:00

27 июля 2024, 21:16 | Обновлено 27 июля 2024, 21:18
371
1
Украина U23 – Аргентина U23. Решающий матч на ОИ. Смотреть онлайн. LIVE

30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит третий матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а во втором обыграла Марокко (2:1).

Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина (3 очка), Марокко (3 очка), Украина (3 очка), Ирак (3 очка).

Украина U23 – Аргентина U23. Решающий матч на ОИ. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне

Плеер на матч будет добавлен позже

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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ВАЛ
Україна не здавайтеся,а вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
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