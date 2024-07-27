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Чемпионат Бельгии
Беерсхот
27.07.2024 19:15 – FT 0 : 0
Ауд-Хеверле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
27 июля 2024, 22:22 | Обновлено 27 июля 2024, 22:35
106
0

Чемпионат Бельгии. Беерсхот набрал первые очки после возвращения в элиту

Второй новичок сезона 2023/24 также сыграл вничью

27 июля 2024, 22:22 | Обновлено 27 июля 2024, 22:35
106
0
Чемпионат Бельгии. Беерсхот набрал первые очки после возвращения в элиту
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок бельгийской Про Лиги «Беерсхот» из Антверпена сыграл вничью домашний матч первого тура против «Ауд-Хеверле» из Левена.

Хозяева немного больше владели мячом, но ни разу не пробили по воротам. «Ауд-Хеверле» сделал три удара в створ ворот «Беерсхота». Также гости подали шесть угловых против двух у «кильских крыс», но матч в итоге завершился нулевой ничьей.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля

Беерсхот (Антверпен) – Ауд-Хеверле (Левен) – 0:0 (0:0)

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чемпионат Бельгии по футболу Беерсхот Ауд-Хеверле Левен
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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