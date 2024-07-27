Чемпионат Бельгии. Беерсхот набрал первые очки после возвращения в элиту

Новичок бельгийской Про Лиги «Беерсхот» из Антверпена сыграл вничью домашний матч первого тура против «Ауд-Хеверле» из Левена.

Хозяева немного больше владели мячом, но ни разу не пробили по воротам. «Ауд-Хеверле» сделал три удара в створ ворот «Беерсхота». Также гости подали шесть угловых против двух у «кильских крыс», но матч в итоге завершился нулевой ничьей.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля

Беерсхот (Антверпен) – Ауд-Хеверле (Левен) – 0:0 (0:0)