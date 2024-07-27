Манчестер Сити продает игрока сборной Бразилии в Боруссию Д

«Манчестер Сити» договорился о продаже правого защитника Яна Коуту в «Боруссию» Дортмунд. Немецкий клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 30 миллионов евро.

22-летний Коуту, который может закрыть весь правый фланг, в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Жирону». Провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

Игрок получит контракт до середины 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересовалась возможностью сохранить Коуту, однако из-за правил УЕФА, которые запрещают трансферы между клубами с одним собственником, испанской команде пришлось отказаться от этого варианта.