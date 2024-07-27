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  4. Манчестер Сити продает игрока сборной Бразилии в Боруссию Д
Англия
27 июля 2024, 21:48 |
1999
0

Манчестер Сити продает игрока сборной Бразилии в Боруссию Д

Ян Коуту не задержится в Манчестере

27 июля 2024, 21:48 |
1999
0
Манчестер Сити продает игрока сборной Бразилии в Боруссию Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

«Манчестер Сити» договорился о продаже правого защитника Яна Коуту в «Боруссию» Дортмунд. Немецкий клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 30 миллионов евро.

22-летний Коуту, который может закрыть весь правый фланг, в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Жирону». Провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

Игрок получит контракт до середины 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересовалась возможностью сохранить Коуту, однако из-за правил УЕФА, которые запрещают трансферы между клубами с одним собственником, испанской команде пришлось отказаться от этого варианта.

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Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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