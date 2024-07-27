Футбол27 июля 2024, 21:29 |
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Шевченко отреагировал на безумный матч Украины на ОИ-2024 против Марокко
Украинцы вырвали победу на последних минутах
27 июля 2024, 21:29 |
1722
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27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.
После матча победу украинцев прокомментировал президент УАФ Андрей Шевченко.
«Первая победа Украины на Олимпиаде. Исторический триумф национальной олимпийской сборной в матче против Марокко. Спасибо, ребята, что боролись до последнего и отдали все силы на поле. Так держать», – написал Шевченко в Инстаграме.
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