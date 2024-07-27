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  4. Шевченко отреагировал на безумный матч Украины на ОИ-2024 против Марокко
Футбол
27 июля 2024, 21:29 |
1722
0

Шевченко отреагировал на безумный матч Украины на ОИ-2024 против Марокко

Украинцы вырвали победу на последних минутах

27 июля 2024, 21:29 |
1722
0
Шевченко отреагировал на безумный матч Украины на ОИ-2024 против Марокко
УАФ

27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.

После матча победу украинцев прокомментировал президент УАФ Андрей Шевченко.

«Первая победа Украины на Олимпиаде. Исторический триумф национальной олимпийской сборной в матче против Марокко. Спасибо, ребята, что боролись до последнего и отдали все силы на поле. Так держать», – написал Шевченко в Инстаграме.

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Андрей Шевченко Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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