Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Где смотреть онлайн решающий матч ОИ-2024 Украина U23 – Аргентина U23
Футбол
27 июля 2024, 21:21 |
509
0

Где смотреть онлайн решающий матч ОИ-2024 Украина U23 – Аргентина U23

Матч состоится 30 июля в 18:00

27 июля 2024, 21:21 |
509
0
Где смотреть онлайн решающий матч ОИ-2024 Украина U23 – Аргентина U23
УАФ

30 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит третий матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Аргентины U-23. Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а во втором обыграла Марокко (2:1). Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина (3 очка), Марокко (3 очка), Украина (3 очка), Ирак (3 очка).

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне

По теме:
Илья КОВТУН: «С начала полномасштабного вторжения я ещё не был в Украине»
Олег ВАРНЯЕВ: «Мы еще поборемся за медаль, ведь настрой полностью боевой!»
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
сборная Аргентины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Украина - Аргентина сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Футбол | 27 июля 2024, 20:05 100
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко

Украинцы вырвали победу на девятой компенсированной минуте

Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Бокс | 27 июля 2024, 10:55 3
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа

Промоутер высказался о возможной трилогии

Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
Олимпийские игры | 27.07.2024, 17:21
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
Фехтование. Харькова и Кривицкая проиграли в четвертьфинале Олимпиады
ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
Олимпийские игры | 27.07.2024, 21:02
ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
ВИДЕО. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины после матча с Марокко
Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев
Футбол | 26.07.2024, 21:19
Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев
Обнародован рейтинг самых дорогих игроков мира. В топ-100 нет украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
В УЕФА оценили матч Украины с Францией на Евро-2024 U-19
26.07.2024, 03:34
Футбол
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 27 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
27.07.2024, 06:23 24
Олимпийские игры
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
26.07.2024, 07:01 14
Футбол
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.07.2024, 00:11 2
Бокс
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
Усик признался, купил ли он себе Rolls Royce после победы над Фьюри
26.07.2024, 12:20
Бокс
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
25.07.2024, 21:27
Футбол
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
26.07.2024, 01:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем