«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе

Полузащитник Украины U-23 Дмитрий Крыськив оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского турнира против Марокко U-23. Игрок отметился первым в матче голом.

«Эмоции позитивные, что выиграли на последних минутах, но нужно, наверное, покопаться в себе. Нельзя так отдавать игру, отдавать преимущество. Мне очень не понравилось, как мы отдали игру во втором тайме».

«Это не похоже на нас, у нас есть качество, но не всегда все выходит. Мы еще в борьбе, поэтому продолжаем».

«Судейство? В первом матче пенальти, здесь удаление и пенальти... Нужно смотреть повтор, но два таких решения за две игры – мне это не нравится», – сказал Крыськив.

В последнем туре 30 июля команда сыграет против Аргентины.