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  4. «Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Футбол
27 июля 2024, 21:12 |
1618
3

«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе

Крыськив недоволен игрой команды и работой арбитра

27 июля 2024, 21:12 |
1618
3
«Мне это не нравится». Хавбек Украины U-23 – об игре команды судействе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Полузащитник Украины U-23 Дмитрий Крыськив оценил победу 2:1 в матче 2-го тура олимпийского турнира против Марокко U-23. Игрок отметился первым в матче голом.

«Эмоции позитивные, что выиграли на последних минутах, но нужно, наверное, покопаться в себе. Нельзя так отдавать игру, отдавать преимущество. Мне очень не понравилось, как мы отдали игру во втором тайме».

«Это не похоже на нас, у нас есть качество, но не всегда все выходит. Мы еще в борьбе, поэтому продолжаем».

«Судейство? В первом матче пенальти, здесь удаление и пенальти... Нужно смотреть повтор, но два таких решения за две игры – мне это не нравится», – сказал Крыськив.

В последнем туре 30 июля команда сыграет против Аргентины.

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Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Дмитрий Крыськив
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 3
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vbrjkf
Не треба робити дурних помилок. Це вам не суддівство в УПЛ...
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+3
Андрій Шевченко
А нам не подобається твоє крисине хлебало і крисина натура.
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+1
kropyva
Правильно сказав.
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-4
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