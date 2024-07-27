Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
В воскресенье на корты Парижа выйдут четыре украинки
Из-за обильных осадков в Париже украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх 2024 в воскресенье.
28 июля на грунтовые корты выйдут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют матчи в одиночном разряде.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Первый раунд одиночного разряда
Корт №13. 2 запуск (14:30*)
Элина Свитолина – Моюка Утидзима
Корт №8. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк [12] – Лулу Сан
Корт №10. 4 запуск (17:30*)
Ангелина Калинина – Аранча Рус
Корт №11. 5 запуск (19:00*)
Даяна Ястремская – Лаура Пигосси
*ориентировочное время начала по Киеву
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