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Теннис
27 июля 2024, 21:34 | Обновлено 27 июля 2024, 21:35
853
0

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля

В воскресенье на корты Парижа выйдут четыре украинки

27 июля 2024, 21:34 | Обновлено 27 июля 2024, 21:35
853
0
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Из-за обильных осадков в Париже украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх 2024 в воскресенье.

28 июля на грунтовые корты выйдут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют матчи в одиночном разряде.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Первый раунд одиночного разряда

Корт №13. 2 запуск (14:30*)
Элина Свитолина Моюка Утидзима

Корт №8. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк [12] – Лулу Сан

Корт №10. 4 запуск (17:30*)
Ангелина Калинина Аранча Рус

Корт №11. 5 запуск (19:00*)
Даяна Ястремская Лаура Пигосси

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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