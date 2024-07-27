Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 28 июля

Из-за обильных осадков в Париже украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх 2024 в воскресенье.

28 июля на грунтовые корты выйдут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют матчи в одиночном разряде.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Первый раунд одиночного разряда

Корт №13. 2 запуск (14:30*)

​ Элина Свитолина – Моюка Утидзима

Корт №8. 3 запуск (16:00*)

​ Марта Костюк [12] – ​ Лулу Сан

Корт №10. 4 запуск (17:30*)

​ Ангелина Калинина – ​ Аранча Рус

Корт №11. 5 запуск (19:00*)

​ Даяна Ястремская – ​ Лаура Пигосси

*ориентировочное время начала по Киеву

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