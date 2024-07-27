Чемпионат Бельгии. Дендер сыграл вничью с Юнионом

Новичок Бельгийской Про Лиги «Дендер» сыграл вничью с обладателем Суперкубка Бельгии «Юнионом Сен-Жилуаз» в домашнем матче первого тура чемпионата Бельгии.

Гости контролировали ход игры, значительно больше владели мячом, трижды пробили в створ ворот и подали шесть угловых. «Дендер» при этом подал только один угловой и ни разу не смог пробить по воротам гостей. Но встреча в итоге завершилась без забитых голов.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля

Дендер - Юнион Сен-Жилуаз – 0:0 (0:0)