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Чемпионат Бельгии
Дендер
27.07.2024 17:00 – FT 0 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
27 июля 2024, 19:25 | Обновлено 27 июля 2024, 19:28
87
0

Чемпионат Бельгии. Дендер сыграл вничью с Юнионом

Обладатель Суперкубка Бельгии не смог обыграть новичка Бельгийской Про Лиги

27 июля 2024, 19:25 | Обновлено 27 июля 2024, 19:28
87
0
Чемпионат Бельгии. Дендер сыграл вничью с Юнионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок Бельгийской Про Лиги «Дендер» сыграл вничью с обладателем Суперкубка Бельгии «Юнионом Сен-Жилуаз» в домашнем матче первого тура чемпионата Бельгии.

Гости контролировали ход игры, значительно больше владели мячом, трижды пробили в створ ворот и подали шесть угловых. «Дендер» при этом подал только один угловой и ни разу не смог пробить по воротам гостей. Но встреча в итоге завершилась без забитых голов.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля

Дендер - Юнион Сен-Жилуаз – 0:0 (0:0)

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чемпионат Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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