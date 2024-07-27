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Бельгия27 июля 2024, 19:25 | Обновлено 27 июля 2024, 19:28
87
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Чемпионат Бельгии. Дендер сыграл вничью с Юнионом
Обладатель Суперкубка Бельгии не смог обыграть новичка Бельгийской Про Лиги
27 июля 2024, 19:25 | Обновлено 27 июля 2024, 19:28
87
0
Новичок Бельгийской Про Лиги «Дендер» сыграл вничью с обладателем Суперкубка Бельгии «Юнионом Сен-Жилуаз» в домашнем матче первого тура чемпионата Бельгии.
Гости контролировали ход игры, значительно больше владели мячом, трижды пробили в створ ворот и подали шесть угловых. «Дендер» при этом подал только один угловой и ни разу не смог пробить по воротам гостей. Но встреча в итоге завершилась без забитых голов.
Чемпионат Бельгии, 1 тур, 27 июля
Дендер - Юнион Сен-Жилуаз – 0:0 (0:0)
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