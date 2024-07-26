Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, у Андрея есть много предложений от европейских клубов. В борьбу за украинца включился и представитель Ла Лиги – «Вильярреал», «желтые» ищут замену Филиппу Йоргенсену, который приблизился к трансферу в «Челси». «Реал» хочет решить вопрос с будущим украинца как можно быстрее.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».