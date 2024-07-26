Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Испания
26 июля 2024, 19:14 |
1079
0

Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико

Украинцем заинтересовался «Вильярреал»

26 июля 2024, 19:14 |
1079
0
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, у Андрея есть много предложений от европейских клубов. В борьбу за украинца включился и представитель Ла Лиги – «Вильярреал», «желтые» ищут замену Филиппу Йоргенсену, который приблизился к трансферу в «Челси». «Реал» хочет решить вопрос с будущим украинца как можно быстрее.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

По теме:
Агент Довбика откровенно сообщил, почему переход в Атлетико близок к срыву
Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого защитника
Вильярреал Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 26 июля 2024, 02:08 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Олимпийские игры | 26 июля 2024, 13:33 13
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua

Намечаем наши олимпийские перспективы

Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Футбол | 26.07.2024, 19:16
Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Стал известен состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Футбол | 26.07.2024, 01:14
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Футбол | 26.07.2024, 07:51
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
24.07.2024, 23:12 10
Олимпийские игры
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 4
Бокс
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 5
Футбол
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
Пробили по 10 пенальти. В драматичном матче разыграна 5-я путевка на ЧМ U20
25.07.2024, 21:27
Футбол
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 7
Футбол
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
26.07.2024, 10:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем