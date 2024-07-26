Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Украинцем заинтересовался «Вильярреал»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Defensa Central, у Андрея есть много предложений от европейских клубов. В борьбу за украинца включился и представитель Ла Лиги – «Вильярреал», «желтые» ищут замену Филиппу Йоргенсену, который приблизился к трансферу в «Челси». «Реал» хочет решить вопрос с будущим украинца как можно быстрее.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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