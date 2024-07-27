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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 18:29 |
93
0

ГЛУЩЕНКО: «Считаю, что мы хорошо владели игрой»

Полузащитник «Шахтера» поделился впечатлениями от игра против «Динамо» Загреб

27 июля 2024, 18:29 |
93
0
ГЛУЩЕНКО: «Считаю, что мы хорошо владели игрой»
ФК Шахтер. Антон Глущенко

Полузащитник «Шахтера» Антон Глущенко поделился впечатлениями от игра против «Динамо» Загреб.

«Считаю, что мы хорошо владели игрой. Однако мы допустили серьезную ошибку, которая привела к голу. Разумеется, всегда хочется выигрывать. Обидно завершать сборы поражением.

Перед тактическим разбором тренер спросил, был ли я когда-нибудь капитаном. Я ответил отрицательно. Думал, это просто так спросил. Потом на разборе он объявил, что я буду капитаном.

Честно говоря, я почувствовал некоторую неловкость, ведь это мой первый опыт, да еще и в «Шахтере». Очень признателен ему за такое решение. Это придает мне уверенности. Когда он это сказал на разборе, я немного занервничал, но по дороге на стадион в автобусе я об этом уже не думал».

26 июля прошел товарищеский матч между загребским «Динамо» и донецким «Шахтером». Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.

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Динамо Загреб товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо Загреб - Шахтер Антон Глущенко
Алексей Тиньков Источник: ФК Шахтер Донецк
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