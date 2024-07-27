ГЛУЩЕНКО: «Считаю, что мы хорошо владели игрой»

Полузащитник «Шахтера» Антон Глущенко поделился впечатлениями от игра против «Динамо» Загреб.

«Считаю, что мы хорошо владели игрой. Однако мы допустили серьезную ошибку, которая привела к голу. Разумеется, всегда хочется выигрывать. Обидно завершать сборы поражением.

Перед тактическим разбором тренер спросил, был ли я когда-нибудь капитаном. Я ответил отрицательно. Думал, это просто так спросил. Потом на разборе он объявил, что я буду капитаном.

Честно говоря, я почувствовал некоторую неловкость, ведь это мой первый опыт, да еще и в «Шахтере». Очень признателен ему за такое решение. Это придает мне уверенности. Когда он это сказал на разборе, я немного занервничал, но по дороге на стадион в автобусе я об этом уже не думал».

26 июля прошел товарищеский матч между загребским «Динамо» и донецким «Шахтером». Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.