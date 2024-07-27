ВИДЕО. Крыськив! Сборная Украины открыла счет в матч с Марокко на ОИ

27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

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Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

На 22-й минуте украинская команда вышла вперед! Автором результативного удара стал Дмитрий Крыськив!

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

ВИДЕО. Крыськив! Сборная Украины отыграла счет в матч с Марокко на ОИ

Трансляция матча