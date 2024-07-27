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Футбол
27 июля 2024, 18:31 | Обновлено 27 июля 2024, 18:32
458
0

ВИДЕО. Крыськив! Сборная Украины открыла счет в матч с Марокко на ОИ

Дмитрий Крыськив забил на 22-й минуте

27 июля 2024, 18:31 | Обновлено 27 июля 2024, 18:32
458
0
ВИДЕО. Крыськив! Сборная Украины открыла счет в матч с Марокко на ОИ
УАФ. Дмитрий Крыськив

27 июля сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

На 22-й минуте украинская команда вышла вперед! Автором результативного удара стал Дмитрий Крыськив!

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматической игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

ВИДЕО. Крыськив! Сборная Украины отыграла счет в матч с Марокко на ОИ

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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