Атлетико верит, что Довбик подпишет контракт. Но менять условия не будет

По информации Marca, руководство «Атлетико» все еще верит, что форвард Артем Довбик подпишет контракт с мадридским клубом, а не с «Ромой».

Сообщается, что стороны уже обо всем договорились, однако в последний момент представители украинца начали выдвигать новые требования, что не устроило «Атлетико».

Руководство не собирается идти на уступки, ведь ранее уже все было согласовано. «Атлетико» верит, что Довбик сдержит слово и подпишет контракт с командой, которая будет играть в Лиге чемпионов.

В мадридском клубе считают, что фактор выступлений «Ромы» в Лиге Европы должен быть существенным для Артема.

«Атлетико» не планирует увеличивать зарплату игрока или повышать отчисления для агента, но все еще ждет окончательное решение бомбардира сборной Украины.