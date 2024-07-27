Атлетико верит, что Довбик подпишет контракт. Но менять условия не будет
Похоже, Артем все же выбрал римскую команду
По информации Marca, руководство «Атлетико» все еще верит, что форвард Артем Довбик подпишет контракт с мадридским клубом, а не с «Ромой».
Сообщается, что стороны уже обо всем договорились, однако в последний момент представители украинца начали выдвигать новые требования, что не устроило «Атлетико».
Руководство не собирается идти на уступки, ведь ранее уже все было согласовано. «Атлетико» верит, что Довбик сдержит слово и подпишет контракт с командой, которая будет играть в Лиге чемпионов.
В мадридском клубе считают, что фактор выступлений «Ромы» в Лиге Европы должен быть существенным для Артема.
«Атлетико» не планирует увеличивать зарплату игрока или повышать отчисления для агента, но все еще ждет окончательное решение бомбардира сборной Украины.
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