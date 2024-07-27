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Испания
27 июля 2024, 18:33 | Обновлено 27 июля 2024, 18:34
293
0

Атлетико верит, что Довбик подпишет контракт. Но менять условия не будет

Похоже, Артем все же выбрал римскую команду

27 июля 2024, 18:33 | Обновлено 27 июля 2024, 18:34
293
0
Атлетико верит, что Довбик подпишет контракт. Но менять условия не будет

По информации Marca, руководство «Атлетико» все еще верит, что форвард Артем Довбик подпишет контракт с мадридским клубом, а не с «Ромой».

Сообщается, что стороны уже обо всем договорились, однако в последний момент представители украинца начали выдвигать новые требования, что не устроило «Атлетико».

Руководство не собирается идти на уступки, ведь ранее уже все было согласовано. «Атлетико» верит, что Довбик сдержит слово и подпишет контракт с командой, которая будет играть в Лиге чемпионов.

В мадридском клубе считают, что фактор выступлений «Ромы» в Лиге Европы должен быть существенным для Артема.

«Атлетико» не планирует увеличивать зарплату игрока или повышать отчисления для агента, но все еще ждет окончательное решение бомбардира сборной Украины.

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Рома Рим трансферы Жирона чемпионат Италии по футболу Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Marca
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