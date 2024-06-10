Названы лучшие в истории аутсайдеры Евро. Какое место у Украины?

Британское издание Fourfourtwo презентовало рейтинг лучших аутсайдеров в истории футбольных чемпионатов Европы.

Подборка андердогов приурочена будущему Евро-2024, который, как известно, возьмет старт 14 июня на полях Германии.

Всего в реестр FourFourTwo вошли 33 сборные, игравшие ранее в финальных стадиях Евро. Замкнула список сборная Латвии, которая на Евро-2004 в очень сложной группе проиграла Чехии и Нидерландам, но сыграла вничью 0:0 с Германией, лишила Бундестим (финалиста чемпионата мира 2002) места в плей-офф турнира.

Первое место в рейтинге заняла сборная Греции, которая на том же Евро-2004 стала победителем. В Португалии греки вышли из группы А за счет победы над Испании и выбили Францию ​​с Чехию, а затем обыграли хозяев в финале.

Вторая позиция у сборной Дании за ее триумф на Евро-1992. За считанные дни до старта турнира датчане заменили сборную Югославии, после чего дошли до финала, где со счетом 2:0 обыграли Германию – тогдашнего действующего чемпиона.

Замкнула топ-3 сборная Чехословакии на Евро-1976. Тогда чехи, ведомые легендарным Антонином Паненкой, сыграли в финале вничью 2:2 с командой ФРГ и победили затем в серии пенальти – 5-3.

В рейтинг FourFourTwo вошла и сборная Украины образца Евро-2020. «Сине-желтые» пробралась в плей-офф турнира, заняв четвертое место среди команд, занявших третье место, финишировав в группе C позади Нидерландов и Австрии.

В 1/8 финала Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Там, напомним, было поражение 0:4 от Англии – будущего финалиста.

Топ-5 рейтинга лучших аутсайдеров Евро (версия FourFourTwo)