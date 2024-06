Гарри МАГУАЙР – о пропуске Евро-2024: «Я совершенно опустошен»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 из-за травмы:

«Я расстроен тем, что меня не включили в заявку сборной Англии на Евро-2024 этим летом.

Несмотря на все мои усилия, мне не удалось преодолеть травму. Возможно, я перестарался, пытаясь попасть в сборную. Я совершенно опустошен.

Для меня представлять Англию – высочайшая честь. Это значит для меня все. Если я не смогу помочь команде как игрок, я поддержу ее как болельщик – вместе с остальной страной. Идите и выиграйте, ребята.

Далее я вернусь под наблюдение врачей «Манчестер Юнайтед», чтобы подготовиться к следующему сезону».

I am devastated not to have been selected to play for England at the Euros this summer.



Despite my best efforts, I have not been able to overcome an injury to my calf. Maybe I pushed myself too hard, to try and make it. Simply, I am absolutely gutted.



For me, representing… pic.twitter.com/n7WXMuAzuO