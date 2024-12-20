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Испания
20 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 21:29
393
0

Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида

Украинский вингер продолжает восстановление после травмы лодыжки

20 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 21:29
393
0
Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

20 декабря в 22:00 состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.

Команды встретятся на стадионе Монтиливи в Каталонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида

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Вальядолид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы травма лодыжки травма
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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