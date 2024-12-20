Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида
Украинский вингер продолжает восстановление после травмы лодыжки
20 декабря в 22:00 состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.
Команды встретятся на стадионе Монтиливи в Каталонии.
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Украинский хавбек Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.
Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида
𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣 ❤️🤍#GironaRealValladolid pic.twitter.com/rXQK2lWIQS— Girona FC (@GironaFC_Engl) December 20, 2024
Nuestro ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 20, 2024
A dejarse todo en el último del año.#GironaRealValladolid pic.twitter.com/jyOliQ96T1
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