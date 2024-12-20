20 декабря в 22:00 состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами Жирона и Вальядолид.

Команды встретятся на стадионе Монтиливи в Каталонии.

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Украинский хавбек Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч, так как продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Где Цыганков? Названы стартовые составы на матч Жироны и Вальдолида