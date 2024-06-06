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  4. Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 19:25 | Обновлено 06 июня 2024, 19:41
1976
6

Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос

Жасмин Паолини впервые в карьере буде сражаться за титул Grand Slam

06 июня 2024, 19:25 | Обновлено 06 июня 2024, 19:41
1976
6
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини продолжила побеждать на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала итальянка разобралась с 17-летней Миррой Андреевой (№38 WTA).

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Жасмин Паолини (Италия) – Мирра Андреева – 6:3, 6:1

Это была 2-я встреча теннисисток, первую итальянка проиграла.

Интересно, что ранее Жасмин никогда не заходила дальше второго круга на Ролан Гаррос.

Со времен финала US Open 2015 Флавия Пеннетта – Роберта Винчи итальянки в одиночных финалах мейджоров не играли.

В матче за титул Паолини сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA), которая остановила третью ракетку мира Коко Гофф.

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Жасмин Паолини – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Жасмин Паолини Мирра Андреева Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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Fdail
Не до кінця вірив, але молодчинка. Виконала минулорічну  роль  Мухової проти бульбозавра. Тепер фінал не буде викликати огиду при перегляді.
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+6
Falko
Перший сет ніби чоловіки грали - всього 1 брейк. А у другому після першого брейка болотянка поплила. Як раз на прийомі більше впиралася, а свої віддавала "за морозиво". Останній гейм - на своїй - так узагалі на 0. Набридло грати )
Ніби й не було Мадриду місяць тому.
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+3
Клава Eliseeva
В парі гратиме?
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+2
sirjoga
Не поталанило учениці Кончіти, що у Жасмін не було срачки. 
Ответить
0
Andre Chil
Жасміні Паоліні буде, а Еліні Світоліні ні🤷
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0
Serhii P.
Паоліні цілком по силах виграти турнір, зважаючи на гру, яку вона продемонструвала на шляху до фіналу.
Ответить
0
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