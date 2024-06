Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини продолжила побеждать на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала итальянка разобралась с 17-летней Миррой Андреевой (№38 WTA).

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Жасмин Паолини (Италия) – Мирра Андреева – 6:3, 6:1

Это была 2-я встреча теннисисток, первую итальянка проиграла.

Интересно, что ранее Жасмин никогда не заходила дальше второго круга на Ролан Гаррос.

Со времен финала US Open 2015 Флавия Пеннетта – Роберта Винчи итальянки в одиночных финалах мейджоров не играли.

В матче за титул Паолини сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA), которая остановила третью ракетку мира Коко Гофф.

What a way to finish!



Welcome to the women's singles final, Jasmine Paolini.#RolandGarros pic.twitter.com/sQNTULlXrA