Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Жасмин Паолини впервые в карьере буде сражаться за титул Grand Slam
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини продолжила побеждать на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/2 финала итальянка разобралась с 17-летней Миррой Андреевой (№38 WTA).
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Жасмин Паолини (Италия) – Мирра Андреева – 6:3, 6:1
Это была 2-я встреча теннисисток, первую итальянка проиграла.
Интересно, что ранее Жасмин никогда не заходила дальше второго круга на Ролан Гаррос.
Со времен финала US Open 2015 Флавия Пеннетта – Роберта Винчи итальянки в одиночных финалах мейджоров не играли.
В матче за титул Паолини сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA), которая остановила третью ракетку мира Коко Гофф.
What a way to finish!— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
Welcome to the women's singles final, Jasmine Paolini.#RolandGarros pic.twitter.com/sQNTULlXrA
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