Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 23:09 |
1301
1

Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024

Арина не сумела выйти в полуфинал французского мейджора, уступив Мирре Андреевой

05 июня 2024, 23:09 |
1301
1
Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

5 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко вылетела из Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в 1/4 финала уступила Мирре Андреевой в трех сетах.

После завершения встречи «нейтральная» теннисистка не провела пресс-конференцию. Организаторы Ролан Гаррос назвали причину:

«Арина Соболенко не сможет принять участие в послематчевой пресс-конференции по медицинским показаниям, и сейчас она находится в медицинской секции турнира».

В полуфинале Андреева сыграет против Жасмин Паолини.

По теме:
Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Арина Соболенко Мирра Андреева пресс-конференция Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Бокс | 05 июня 2024, 07:58 1
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри

Новозеландец не ожидал, что британец будет так потрясен

Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2024, 07:20 3
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос

В битве сойдутся второй и третий сеяные

В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
Бокс | 05.06.2024, 08:40
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Футбол | 05.06.2024, 15:50
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Теннис | 05.06.2024, 15:45
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Volodimir Brykov
кришу знесло геть можливо це надовго
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 15
Футбол
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
04.06.2024, 11:25 11
Футбол
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
04.06.2024, 11:17 1
Футбол
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
04.06.2024, 10:40
Бокс
«Я хочу стать чемпионом мира». Экс-соперник Усика хочет провести реванш
«Я хочу стать чемпионом мира». Экс-соперник Усика хочет провести реванш
04.06.2024, 15:32 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
04.06.2024, 17:55 7
Теннис
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
05.06.2024, 11:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем