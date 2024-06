Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024

5 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко вылетела из Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в 1/4 финала уступила Мирре Андреевой в трех сетах.

После завершения встречи «нейтральная» теннисистка не провела пресс-конференцию. Организаторы Ролан Гаррос назвали причину:

«Арина Соболенко не сможет принять участие в послематчевой пресс-конференции по медицинским показаниям, и сейчас она находится в медицинской секции турнира».

В полуфинале Андреева сыграет против Жасмин Паолини.

Aryna Sabalenka is unable to attend her post-match press conference tonight due to illness and is with the tournament medical team.