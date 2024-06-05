Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024
Арина не сумела выйти в полуфинал французского мейджора, уступив Мирре Андреевой
5 июня вторая ракетка мира Арина Соболенко вылетела из Открытого чемпионата Франции 2024 после того, как в 1/4 финала уступила Мирре Андреевой в трех сетах.
После завершения встречи «нейтральная» теннисистка не провела пресс-конференцию. Организаторы Ролан Гаррос назвали причину:
«Арина Соболенко не сможет принять участие в послематчевой пресс-конференции по медицинским показаниям, и сейчас она находится в медицинской секции турнира».
В полуфинале Андреева сыграет против Жасмин Паолини.
Aryna Sabalenka is unable to attend her post-match press conference tonight due to illness and is with the tournament medical team.— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 5, 2024
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