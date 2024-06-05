Скучный Enzoball. Почему многие фаны Лестера рады уходу Марески в Челси

3 июня «Челси» официально отрапортовал о том, что поиски нового главного тренера для Михаила Мудрика и его партнеров по команде завершены. Отныне коучем «синих» является 44-летний итальянский специалист Энцо Мареска, который подписал с самой дорогостоящей футбольной командой Лондона пятилетнее трудовое соглашение и начнет деятельность на должности с 1 июля.

В «Челси» Энцо Мареска перешел из «Лестера» – команды, которую возглавил лишь год назад и с ходу сумел вернуть ее через горнило Чемпионшипа в Премьер-лигу. «Лисы» стали лучшим участником сезона-2023/24 во втором по рангу дивизионе английского футбола не без труда – на финише они опередили «Ипсвич» всего на одно очко, а еще проиграли в 46 турах аж 11 раз, хотя «трактористы» уступали своим оппонентам почти вдвое реже – 6 (зато у «Ипсвича» несравнимо больше ничьих – 12 против 4 у «Лестера»).

На первый взгляд уход главного тренера из команды, которая стала первой в Чемпионшипе и готовится вернуться на уровень Премьер-лиги выглядит катастрофой, однако на самом практически все почитатели «Лестера» так не считают, а многие фанаты «лис» и вовсе рады тому, что больше не увидят Мареску на тренерском мостике своих любимцев.

В «Лестер» Мареска переходил летом минувшего года после того, как один сезон отработал ассистентом Жузепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Оказавшись в стане «лис», итальянец ставил перед собой как минимум две ключевые задачи, с которыми в итоге справился: первая – вернуть «Лестер» в Премьер-лигу уже по итогам сезона-2023/24; вторая – привить команде свои принципы ведения футбола, основанные на владении мячом, что напрямую похоже на методы, внедряемые Гвардиолой в «Манчестер Сити».

Спустя год Мареска оказался в «Челси», что еще раз подтвердило правильность прошлогоднего решения итальянца оставить «Манчестер Сити» и вернуться к самостоятельному тренерскому ремеслу. Репутация Энцо в Англии выросла, однако в целом фанаты «лис» не спешат посыпать голову пеплом после того, как стало известно об уходе Марески в «Челси». Для большинства из них этот вопрос и вовсе выглядит как такой, к которому они относятся с изрядной долей безразличия. Да, уход наставника, который демонстрировал результат всегда выглядит неприятно, однако для «Лестера» расставание с Мареской – это отнюдь не катастрофа такого же масштаба, как считавшийся до недавнего времени еще вполне возможным уход Кирана Маккенны с поста главного тренера «Ипсвича».

И на то есть очевидные причины. Мареска в «Лестере» провел лишь один сезон, и «лисы» не успели стать настолько тренерской командой, как это произошло в результате сотрудничества Маккенны с «трактористами». Связь итальянского главного тренера с фанатами своей команды также видится куда более хрупкой и нестабильной, нежели у 38-летнего североирландца, недавно подписавшего новый контракт с «Ипсвичем» со сроком действия до лета 2028-го.

В конце концов, фанатов «Лестера», похоже, так и не впечатлила игровая философия Марески. Как пишет Дэвид Беван – автор проекта The Fosse Way, посвященного «Лестеру», – стиль игры «лис» оказался настолько специфичным, а решения главного тренера настолько твердыми и в определенной степени даже жесткими, что слишком многие болельщики на трибунах всерьез полагали: такой футбол им не подходит.

«Хотя Мареска действительно чувствует себя элитным тренером, а наш владелец, очевидно, хочет, чтобы мы играли, как «Манчестер Сити», похоже, никто не сказал об этом тем, кто отвечает в клубе за трансферную политику. Мареска придерживался своих принципов вопреки команде, а не из-за лучших качеств доступных ему игроков. Нам может понадобиться кто-то гораздо более прагматичный и гибкий, учитывая предстоящие проблемы», – пишет Беван.

Сотрудничество с Гвардиолой действительно наложило серьезный отпечаток на тактические взгляды Марески. В завершившемся сезоне «лисы» предпочитали играть по схеме 4-3-3, в которой один из фланговых защитников, обычно Рикардо Перейра, достаточно часто смещался на позицию в полузащите. «Лестер» делал ставку на контроль мяча, и весьма преуспел в этом, так как лишь у «Саутгемптона» средний показатель владения оказался выше в рамках Чемпионшипа-2023/24. А голкипер «лис» 23-летний датчанин Матс Хермансен оказывался настолько же вовлеченным в командную игру, участвуя в постоянных перепасовках с партнерами, как и Эдерсон у Гвардиолы.

Чаще всего эта манера игры, которую в английской прессе без особой выдумки называли просто как Enzoball, приносила «Лестеру» результат. Подопечные Марески выиграли девять поединков чемпионата с разницей в три и более мяча, включая два разгрома «Саутгемптона» (4:1 – на выезде и 5:0 – дома), который в итоге также сумел повыситься до уровня АПЛ, пройдя через раунд плей-офф. «Лисы» пропустили меньше всех (41), а забили почти больше всех (89; выше показатель только у «Ипсвича» – 92). Временами команда Марески показывала, как характеризует Беван, «совершенно блестящий футбол».

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Однако Enzoball нравился далеко не всем на «Кинг Пауэр». Очень многие фанаты «лис» выросли на контратакующем футболе, и приход Марески вынудил их привыкать к более изысканному «блюду» в каталонском стиле. По сути, Энцо сделал из «Лестера» в сезоне-2023/24 такой себе «Манчестер Сити», но по меркам Чемпионшипа. Впрочем, итальянский тренер прекрасно ощущал, насколько сильно невосприятие на трибунах тех принципов ведения игры, которые он прививал своим подопечным…

После победы над «Суонси» (3:1), которая состоялась в рамках 29-го тура в конце января, Мареска прямо обвинил некоторых фанатов команды в том, что они «принимают все как должное». Это был ответ на гул негодования со стороны болельщиков, несколько раз прокатывавшийся по ходу того матча на «Кинг Пауэр» и вызванный слишком большим количеством пасов назад в исполнении игроков «Лестера».

Но Мареска с упорством фанатика не желал менять ровным счетом ничего. Итальянец не пошел на смену тактики даже тогда, когда в заключительных 14-ти турах Чемпионшипа его подопечные потерпели 7 поражений и всерьез рисковали остаться не только без победы в дивизионе, но и потенциально даже вне зоны прямой путевки в Премьер-лигу.

«Где-то в марте или апреле был действительно плохой отрезок, когда на крупнейшем сайте с объявлениями города Лестера проводился опрос среди футбольных болельщиков, и 90 процентов фанатов хотели, чтобы Мареску уволили. Это совершенно невероятно, учитывая тот факт, что уже через полтора или два месяца Энцо возглавил «Челси», – подчеркивает Беван.

И добавляет: «Под руководством Брендана Роджерса у нас уже был футбол с владением мячом, но стиль Марески оказался более экстремальным. Это была фаза контроля любой ценой. Я не придерживаюсь такой точки зрения, но существует множество фанатов, которые не могли во всем этом разобраться. И я знаю, что никто из них не будет грустить после новости об уходе Марески в «Челси». Просто потому, что Enzoball был для них скучным».

Теперь со стилем работы Марески столкнутся уже фанаты «Челси», который в сезоне-2023/24 так и не сумел сделать успешным аргентинец Маурисио Почеттино. Итальянскому наставнику предстоит незавидная работа по поддержанию восходящего импульса в собственной карьере, учитывая необходимость внедрения своих принципов работы теперь уже в новом коллективе, который большую часть завершившегося сезона пребывал в откровенном кризисе.

Не стоит забывать, что у Марески де-факто нет опыта работы с топ-клубами. В «Манчестер Сити» он был лишь ассистентом у Гвардиолы, а самостоятельно, помимо «Лестера», трудился лишь в «Парме», да и то крайне недолго. По этой причине в «Челси» Энцо точно легко не будет, однако Тодд Боэли верит, что талантливому итальянцу удастся благодаря своей «тактической зацикленности» починить многомиллионную лондонскую футбольную машину и наконец-то сделать ее успешной. В конце концов, когда-то арабский проект «Манчестер Сити» ориентировался именно на успехи «Челси». Теперь же наступило время, когда оглядываться на провинцию приходится столице…

Впрочем, каким будет финал «истории любви» Марески и «Челси» фанатов «Лестера» абсолютно не интересует. Они, безусловно, благодарны итальянцу за стремительное возвращение в Премьер-лигу, однако горевать по случаю ухода Энцо совершенно не собираются. И на то у них есть свои достаточно резонные причины.