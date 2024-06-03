Лунин назвал свою любимую игру в этом сезоне за Реал
Украинец выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов
1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
После этого поединка украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который провел этот матч в запасе, назвал свой самый любимый поединок в этом сезоне.
«Моя любимая игра в этом сезоне? Это матч против «Боруссии», в котором мы выиграли ЛЧ. Я не играл? Да, но мы выиграли», – сказал Лунин.
После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.
🗣️ Lunin: “My favourite game this season? When we won the final. I didn’t play? We won.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 2, 2024
🤍 pic.twitter.com/t8hEFHegi7
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