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  4. Лунин назвал свою любимую игру в этом сезоне за Реал
Испания
03 июня 2024, 00:22 |
640
1

Лунин назвал свою любимую игру в этом сезоне за Реал

Украинец выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов

03 июня 2024, 00:22 |
640
1
Лунин назвал свою любимую игру в этом сезоне за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После этого поединка украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который провел этот матч в запасе, назвал свой самый любимый поединок в этом сезоне.

«Моя любимая игра в этом сезоне? Это матч против «Боруссии», в котором мы выиграли ЛЧ. Я не играл? Да, но мы выиграли», – сказал Лунин.

После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Чувак, судячи з усього ти в Реалі воріт уже не побачиш до кінця свого життя. Ну можливо тебе випустять десь через рік, у останньому нічого не значачому турі проти якогось лас-пальмаса. 
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