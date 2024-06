ВИДЕО. Мать Беллингема оказалась персональной фанаткой Моуриньо

Жозе Моуриньо вчера присутствовал на финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд на «Уэмбли». После матча футболисты мадридского клуба праздновали победу, к ним вышли их семьи.

К Джуду Беллингему вышла его мама. Как оказалось, она – персональная фанатка Моуриньо и давно следит за работой португальца. Хавбеку пришлось подойти к Моуриньо и попросить сфотографироваться с его мамой, после чего сам Джуд и делал фотографию:



Nah, this is too brilliant.



Pep can win everything he wants but will never have the streets like Mourinho does.



What a man! 😅❤️ pic.twitter.com/qY77oVlMvI