Винисиус повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Вчера мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. Второй гол на 83-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Для 23-летнего бразильского вингера это было 22-е результативное действие (11 голов и 11 ассистов) в плей-офф Лиги чемпионов за карьеру. Это позволило ему повторить рекорд Лионеля Месси, который до достижения 24-летия также совершил 22 результативных действия в плей-офф Лиги чемпионов.

Превзойти рекорд Месси Винисиус Жуниор уже не сможет: 12 июля ему исполнится 24 года.

22 - Vinícius Júnior has been directly involved in 22 goals in the knockout stages of the UEFA Champions League (11 goals, 11 assists); the joint-most by any player before turning 24, along with Lionel Messi. Stardom. #UCLfinal pic.twitter.com/UA738iPk5n