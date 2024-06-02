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  4. Винисиус повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 09:33 |
591
0

Винисиус повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

На счету вингера «Реала» 22 результативных действия в плей-офф ЛЧ

02 июня 2024, 09:33 |
591
0
Винисиус повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вчера мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. Второй гол на 83-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Для 23-летнего бразильского вингера это было 22-е результативное действие (11 голов и 11 ассистов) в плей-офф Лиги чемпионов за карьеру. Это позволило ему повторить рекорд Лионеля Месси, который до достижения 24-летия также совершил 22 результативных действия в плей-офф Лиги чемпионов.

Превзойти рекорд Месси Винисиус Жуниор уже не сможет: 12 июля ему исполнится 24 года.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лионель Месси Лига чемпионов Боруссия Д - Реал статистика
Олег Дидух Источник: Opta
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