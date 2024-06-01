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  4. Когда Реал официально объявит о подписании Мбаппе? Известна точная дата
Испания
01 июня 2024, 20:37 |
942
0

Когда Реал официально объявит о подписании Мбаппе? Известна точная дата

Ожидается, что Килиан станет игроком королевского клуба уже 3 июня

01 июня 2024, 20:37 |
942
0
Когда Реал официально объявит о подписании Мбаппе? Известна точная дата
Twitter. Килиан Мбаппе

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявит о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе в понедельник, 3 июня.

Об этом сообщает издание L’Equipe. Однако презентация Мбаппе в качестве игрока «сливочных» состоится после окончания Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля, так как игрок будет сосредоточен на выступлениях за сборную Франции.

Флорентино Перес и компания подпишут француза на правах свободного агента. Соглашение Килиана с «ПСЖ» формально истекает 30 июня. Но Мбаппе ранее уже официально сообщил, что сменит клуб летом.

В сезоне 2023/24 Мбаппе забил 44 гола и отдал 10 передач в 48 матчах во всех турнирах за столичный коллектив Франции.

Ранее Мбаппе признался, что хочет выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. «Реал» склоняется к тому, чтобы не отпустить своего звездного новичка на Игры.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 свободный агент
Даниил Агарков Источник: L'Equipe
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