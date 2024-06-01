Когда Реал официально объявит о подписании Мбаппе? Известна точная дата
Ожидается, что Килиан станет игроком королевского клуба уже 3 июня
Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявит о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе в понедельник, 3 июня.
Об этом сообщает издание L’Equipe. Однако презентация Мбаппе в качестве игрока «сливочных» состоится после окончания Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля, так как игрок будет сосредоточен на выступлениях за сборную Франции.
Флорентино Перес и компания подпишут француза на правах свободного агента. Соглашение Килиана с «ПСЖ» формально истекает 30 июня. Но Мбаппе ранее уже официально сообщил, что сменит клуб летом.
В сезоне 2023/24 Мбаппе забил 44 гола и отдал 10 передач в 48 матчах во всех турнирах за столичный коллектив Франции.
Ранее Мбаппе признался, что хочет выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. «Реал» склоняется к тому, чтобы не отпустить своего звездного новичка на Игры.
🚨 | Real Madrid are set to unveil Kylian Mbappe on Monday June 3.....less than 48 hours after the #UCL final— Real Madrid Africa (@madridafricafan) May 31, 2024
[Via @lequipe] pic.twitter.com/hwG7ThtD2E
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