Испания24 мая 2024, 09:20 | Обновлено 24 мая 2024, 09:23
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Килиан МБАППЕ: «Я хочу на Олимпиаду. Не знаю, отпустят ли меня»
Игроку будет сложно исполнить мечту
24 мая 2024, 09:20 | Обновлено 24 мая 2024, 09:23
183
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Ожидается, что форвард Килиан Мбаппе вскоре подпишет контракт с «Реалом», который может не отпустить игрока на Олимпиаду в Париже.
Турнир не входит в календарь ФИФА, поэтому у мадридцев есть право не отпускать футболиста.
«Думаю, мне не нужно повторять, что я хочу сыграть на Олимпиаде. Посмотрим, что случится. Тут все не от меня зависит. Но это Олимпиада в Париже, это особенное для меня событие».
«Пока я не знаю, сыграю ли на турнире», — сказал Мбаппе.
Ранее сообщалось, что «Реал» в августе не отпустит игрока.
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