Килиан МБАППЕ: «Я хочу на Олимпиаду. Не знаю, отпустят ли меня»

Ожидается, что форвард Килиан Мбаппе вскоре подпишет контракт с «Реалом», который может не отпустить игрока на Олимпиаду в Париже.

Турнир не входит в календарь ФИФА, поэтому у мадридцев есть право не отпускать футболиста.

«Думаю, мне не нужно повторять, что я хочу сыграть на Олимпиаде. Посмотрим, что случится. Тут все не от меня зависит. Но это Олимпиада в Париже, это особенное для меня событие».

«Пока я не знаю, сыграю ли на турнире», — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» в августе не отпустит игрока.