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  4. Килиан МБАППЕ: «Я хочу на Олимпиаду. Не знаю, отпустят ли меня»
Испания
24 мая 2024, 09:20 | Обновлено 24 мая 2024, 09:23
183
0

Килиан МБАППЕ: «Я хочу на Олимпиаду. Не знаю, отпустят ли меня»

Игроку будет сложно исполнить мечту

24 мая 2024, 09:20 | Обновлено 24 мая 2024, 09:23
183
0
Килиан МБАППЕ: «Я хочу на Олимпиаду. Не знаю, отпустят ли меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ожидается, что форвард Килиан Мбаппе вскоре подпишет контракт с «Реалом», который может не отпустить игрока на Олимпиаду в Париже.

Турнир не входит в календарь ФИФА, поэтому у мадридцев есть право не отпускать футболиста.

«Думаю, мне не нужно повторять, что я хочу сыграть на Олимпиаде. Посмотрим, что случится. Тут все не от меня зависит. Но это Олимпиада в Париже, это особенное для меня событие».

«Пока я не знаю, сыграю ли на турнире», — сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» в августе не отпустит игрока.

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Килиан Мбаппе Олимпийские игры 2024 Реал Мадрид сборная Франции по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: Marca
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