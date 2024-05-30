Испания30 мая 2024, 07:20 |
451
0
ПСЖ не помешает. Реал собирается презентовать Мбаппе еще до Евро-2024
Форвард покидает Париж свободным агентом
30 мая 2024, 07:20 |
451
0
Мадридский «Реал» собирается презентовать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в качестве игрока «сливочных» еще до старта Евро-2024. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер, «ПСЖ» не сможет помешать этому, несмотря на то, что контракт Мбаппе с парижским клубом формально действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Мбаппе признался, что хочет выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. «Реал» склоняется к тому, чтобы не отпустить своего звездного новичка на Игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2024, 04:30 1
Сергей Кривцов принял участие в поединке
Футбол | 30 мая 2024, 00:47 0
Это 11-й гол марокканского легионера в Лиге конференций
Футбол | 29.05.2024, 14:57
Футбол | 29.05.2024, 13:47
Бокс | 29.05.2024, 20:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2024, 10:16 62
28.05.2024, 22:40 46
28.05.2024, 21:33 9
28.05.2024, 15:04 45
28.05.2024, 12:31 9
28.05.2024, 18:05 1
29.05.2024, 06:20 12
28.05.2024, 14:21 44