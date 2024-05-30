ПСЖ не помешает. Реал собирается презентовать Мбаппе еще до Евро-2024

Мадридский «Реал» собирается презентовать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в качестве игрока «сливочных» еще до старта Евро-2024. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер, «ПСЖ» не сможет помешать этому, несмотря на то, что контракт Мбаппе с парижским клубом формально действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Мбаппе признался, что хочет выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. «Реал» склоняется к тому, чтобы не отпустить своего звездного новичка на Игры.