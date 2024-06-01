В боснийском городе Сараево стартовал чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня.

24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и будут вести борьбу за выход в 1/8 финала.

Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции.

В первом поединке турнира Украина играет против Англии (1 июня в 12:00 по Киеву).

Украина – Англия. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE