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01 июня 2024, 12:55 | Обновлено 01 июня 2024, 13:16
1590
2

Украина – Англия. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 июня в 12:00 стартовый матч чемпионата Европы по мини-футболу

01 июня 2024, 12:55 | Обновлено 01 июня 2024, 13:16
1590
2
Украина – Англия. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
EMF

В боснийском городе Сараево стартовал чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 продлятся с 1 до 8 июня.

24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и будут вести борьбу за выход в 1/8 финала.

Сборная Украины будет выступать в группе B с командами Казахстана, Англии и Греции.

В первом поединке турнира Украина играет против Англии (1 июня в 12:00 по Киеву).

Украина – Англия. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
5-2, ось якби так у футболі винести англійців
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0
Milan1990
Что это за турнир??? Думал это футзал, включил, а там какие то чуть ли не аматоры играют 6 на 6 на каком то непонятного размера поле с искусственной травой. Это сокка? Или что это такое? Уродство какое то. 
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0
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