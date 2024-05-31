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  4. Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Турция
31 мая 2024, 10:33 | Обновлено 31 мая 2024, 10:34
2052
2

Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги

Португалец станет новым главным тренером «Фенербахче»

31 мая 2024, 10:33 | Обновлено 31 мая 2024, 10:34
2052
2
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный португальский футбольный специалист Жозе Моуриньо возглавит турецкий «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стамубльский гранд и 61-летний тренер подпишут контракт, который будет действовать в течение следующих двух сезонов.

Последним местом работы Жозе Моуриньо была римская «Рома», в которой он работал с лета 2021 по январь 2024 года. Во главе команды он провел 138 матчей и выиграл 1 трофей – Лигу конференций 2021/22.

«Фенербахче» этот розыгрыш чемпионата Турции завершил на 2-м месте, набрав 99 очков в 38 матчах.

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Жозе Моуриньо Фенербахче чемпионат Турции по футболу назначение тренера Джанлука Ди Марцио
Дмитро Вербинський Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Смелый ход
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-2
Octopus
Похоже у нас тут фаворит Лиги Европы, хотя с таким кубковым спецом могут еще пробиться и в ЛЧ
Ответить
-2
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