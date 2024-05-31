Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Португалец станет новым главным тренером «Фенербахче»
Легендарный португальский футбольный специалист Жозе Моуриньо возглавит турецкий «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, стамубльский гранд и 61-летний тренер подпишут контракт, который будет действовать в течение следующих двух сезонов.
Последним местом работы Жозе Моуриньо была римская «Рома», в которой он работал с лета 2021 по январь 2024 года. Во главе команды он провел 138 матчей и выиграл 1 трофей – Лигу конференций 2021/22.
«Фенербахче» этот розыгрыш чемпионата Турции завершил на 2-м месте, набрав 99 очков в 38 матчах.
José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2024
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