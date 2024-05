Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги

Легендарный португальский футбольный специалист Жозе Моуриньо возглавит турецкий «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стамубльский гранд и 61-летний тренер подпишут контракт, который будет действовать в течение следующих двух сезонов.

Последним местом работы Жозе Моуриньо была римская «Рома», в которой он работал с лета 2021 по январь 2024 года. Во главе команды он провел 138 матчей и выиграл 1 трофей – Лигу конференций 2021/22.

«Фенербахче» этот розыгрыш чемпионата Турции завершил на 2-м месте, набрав 99 очков в 38 матчах.

