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  4. ВИДЕО. Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ
Англия
05 июня 2024, 02:23 |
170
0

ВИДЕО. Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ

Вингер МЮ Алехандро Гарначо забил гол-шедевр в ворота Эвертона

05 июня 2024, 02:23 |
170
0
ВИДЕО. Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Назван лучший гол сезона 2023/24 в Английской Премьер-лиге.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо забил гол-шедевр в ворота «Эвертона».

19-летний аргентинский футболист выполнил сложный удар бисиклетой.

26 ноября 2023 года на 3-й минуте матча МЮ против Эвертона (3:0) Гарначо эффектно замкнул передачу Диогу Далота.

Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ

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Манчестер Юнайтед Эвертон Алехандро Гарначо лучший гол Английская Премьер-лига бисиклета Эвертон - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Диогу Далот
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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