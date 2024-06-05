Англия05 июня 2024, 02:23 |
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ВИДЕО. Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ
Вингер МЮ Алехандро Гарначо забил гол-шедевр в ворота Эвертона
05 июня 2024, 02:23 |
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Назван лучший гол сезона 2023/24 в Английской Премьер-лиге.
Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо забил гол-шедевр в ворота «Эвертона».
19-летний аргентинский футболист выполнил сложный удар бисиклетой.
26 ноября 2023 года на 3-й минуте матча МЮ против Эвертона (3:0) Гарначо эффектно замкнул передачу Диогу Далота.
Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ
Out of this world 🛸@ManUtd's Alejandro Garnacho wins the @Budweiser @PremierLeague Goal of the Season award 🏆🔥 pic.twitter.com/O3Wx6J1jyt— Budweiser Football (@budfootball) May 26, 2024
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