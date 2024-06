ВИДЕО. Феноменальный удар бисиклетой. Назван лучший гол сезона в АПЛ

Назван лучший гол сезона 2023/24 в Английской Премьер-лиге.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо забил гол-шедевр в ворота «Эвертона».

19-летний аргентинский футболист выполнил сложный удар бисиклетой.

26 ноября 2023 года на 3-й минуте матча МЮ против Эвертона (3:0) Гарначо эффектно замкнул передачу Диогу Далота.

Out of this world 🛸@ManUtd's Alejandro Garnacho wins the @Budweiser @PremierLeague Goal of the Season award 🏆🔥 pic.twitter.com/O3Wx6J1jyt