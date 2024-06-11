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Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:06
189
0

Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG

Форвард Динамо Владислав Ванат при показателе xG=15,58 забил 14 мячей

11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:06
189
0
Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG
Динамомания. Владислав Ванат

Форвард Динамо Владислав Ванат имеет самый большой показатель xG в сезоне УПЛ 2023/24.

Показатель xG лучшего бомбардира турнира составляет 15,58. Он забил 14 голов в сезоне.

xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.

Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по показателю xG:

  • Владислав Ванат (Динамо) – 15,58
  • Олег Кожушко (Кривбасс) – 9,43
  • Руслан Степанюк (Ворскла) – 8,91
  • Даниил Сикан (Шахтер) – 8,09
  • Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8,04

Данные: Wyscout

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Владислав Ванат Украинская Премьер-лига Wyscout показатель xG чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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