Украина. Премьер лига11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:06
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Назван лучший игрок сезона УПЛ по показателю xG
Форвард Динамо Владислав Ванат при показателе xG=15,58 забил 14 мячей
11 июня 2024, 13:31 | Обновлено 11 июня 2024, 14:06
189
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Форвард Динамо Владислав Ванат имеет самый большой показатель xG в сезоне УПЛ 2023/24.
Показатель xG лучшего бомбардира турнира составляет 15,58. Он забил 14 голов в сезоне.
xG (expected goals) – это математический показатель, который означает количество ожидаемых голов на основании числа опасных моментов.
Рейтинг топ-5 игроков УПЛ по показателю xG:
- Владислав Ванат (Динамо) – 15,58
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 9,43
- Руслан Степанюк (Ворскла) – 8,91
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8,09
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8,04
Данные: Wyscout
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