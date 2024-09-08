ФК Тростянец: «Колос-2 решил повести себя как последние г****ны»

7 сентября должен был состояться матч 5 тура Второй лиги Украины между «Тростянцем» и коваловским «Колосом-2». Однако вскоре после начала матча было объявлено о начале воздушной тревоги. Команда гостей подождала один час после начала тревоги и уехала домой, отказавшись ждать ее окончания и доигрывать матч. Судьбу игры теперь решит КДК.

Вот как прокомментировал ФК «Тростянец» данную ситуацию:

«Сегодня должен состояться матч 5-го тура в Тростянце на Сумщине против ФК «Колос-2». Несмотря на предыдущие колебания, соперник все же приехал в наш город. Однако дальнейшие события вызвали удивление и разочарование.

Факты:

• 3 сентября наш клуб получил все необходимые разрешения на проведение матча от Сумского ОВА

• Клуб получил разрешение проводить игру с болельщиками

• Начало игры было запланировано на 13:30.

• Воздушная тревога в Сумской области завершилась в 14:24

• После выполнения всех предматчевых процедур была объявлена ​​новая тревога.

• Через час ожидания «Колос-2» покинул стадион, ссылаясь на Регламент

Мы глубоко разочарованы таким отношением клуба соперника. В то время как наш клуб в предыдущем туре переждал три воздушных тревоги в Полтаве и доиграл матч.

Эта ситуация заставляет задуматься: действительно ли все в футбольном сообществе понимают реалии войны? Готовы ли мы проявлять солидарность и поддержку, особенно в регионы, пережившие оккупацию?

Мы благодарны нашим болельщикам, которые пришли поддержать команду, несмотря на сложные обстоятельства. Ваше присутствие – это символ несокрушимости нашего города.

Этим людям чихать на то, что в стране война. Этим людям все равно на регион, в который они приехали, потому что в Киеве им безопаснее. Клуб со средним возрастом 29 лет чихать хотел на моральные ценности и клуб не готов ждать. Этим людям чихать на болельщиков, которые не просто пришли на домашнюю игру своей команды, а вернулись в город, который был оккупирован россиянами.

В 17:12 на Сумщине завершилась тревога и световой день дал возможность доиграть матч чемпионата и, в том числе, доказать рус*е, что мы сильны и несокрушимы. Однако клуб «Колос-2» решил вести себя как последние г*ндоны.

Действительно вопрос для футбольного сообщества, а может наплевать на людей, живущих в Тростянце, Кривом Роге, Запорожье и будем играть только в Киеве и Ужгороде?».