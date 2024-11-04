Матч длиной в 2 месяца. Тростянец и Колос-2 доиграли скандальную встречу

2 ноября состоялось доигрывание прерванного поединка 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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7 сентября матч был прерван на первых секундах игры при счете 0:0. Затем клуб Тростянец сделал скандальное заявление (приводится ниже).

В доигрывании голы забили Владислав Тишининов и Михаил Сергийчук.

Вторая лига. 5-й тур, 2 ноября

12:00. Тростянец – Колос-2 – 2:0 (доигрывание)

Голы: Тишининов, 53 (пен), Сергийчук, 86

Видеообзор матча

Послематчевые комментарии

2 ноября. 12:00. Тростянец – Колос-2 (доигрывание)

7 сентября. 13:30. Тростянец – Колос-2 (матч прерван на 1-й минуте)

Предыстория скандального матча