Матч длиной в 2 месяца. Тростянец и Колос-2 доиграли скандальную встречу
В доигрывании голы забили Владислав Тишининов и Михаил Сергийчук
2 ноября состоялось доигрывание прерванного поединка 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
7 сентября матч был прерван на первых секундах игры при счете 0:0. Затем клуб Тростянец сделал скандальное заявление (приводится ниже).
В доигрывании голы забили Владислав Тишининов и Михаил Сергийчук.
Вторая лига. 5-й тур, 2 ноября
12:00. Тростянец – Колос-2 – 2:0 (доигрывание)
Голы: Тишининов, 53 (пен), Сергийчук, 86
Видеообзор матча
Послематчевые комментарии
2 ноября. 12:00. Тростянец – Колос-2 (доигрывание)
7 сентября. 13:30. Тростянец – Колос-2 (матч прерван на 1-й минуте)
Предыстория скандального матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1
Легендарный британец сравнил Александра с Эвандером Холифилдом