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Вторая лига
Тростянец
02.11.2024 12:00 – FT 2 : 0
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Вторая лига
04 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 05:19
55
0

Матч длиной в 2 месяца. Тростянец и Колос-2 доиграли скандальную встречу

В доигрывании голы забили Владислав Тишининов и Михаил Сергийчук

04 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 05:19
55
0
Матч длиной в 2 месяца. Тростянец и Колос-2 доиграли скандальную встречу
ФК Тростянец

2 ноября состоялось доигрывание прерванного поединка 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

7 сентября матч был прерван на первых секундах игры при счете 0:0. Затем клуб Тростянец сделал скандальное заявление (приводится ниже).

В доигрывании голы забили Владислав Тишининов и Михаил Сергийчук.

Вторая лига. 5-й тур, 2 ноября

12:00. Тростянец – Колос-2 – 2:0 (доигрывание)

Голы: Тишининов, 53 (пен), Сергийчук, 86

Видеообзор матча

Послематчевые комментарии

2 ноября. 12:00. Тростянец – Колос-2 (доигрывание)

7 сентября. 13:30. Тростянец – Колос-2 (матч прерван на 1-й минуте)

Предыстория скандального матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Тростянец).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Тышининов (Тростянец).
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Тростянец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины доигрывание матча прерванные матчи Колос-2 Ковалевка видео голов и обзор Михаил Сергийчук Владислав Тишининов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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