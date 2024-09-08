ВАНАТ: «Что тут комментировать. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы»

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи форвард сине-желтых Владислав Ванат прокомментировал поражение команды:

«Конечно, мы недовольны. Не знаю, что здесь комментировать. Проиграли Албании в матче, в котором не должны были проигрывать. Говорили, чтобы не было повторения матча с Румынией. Нужно выходить с желанием. До первого пропущенного мяча игра была под нашим контролем, но потом он переломил весь ход игры.

Когда я выходил, то пошли ва-банк, играть в два нападающих, бежать за спину защитников. Но, к сожалению, моментов не было. Спасибо нашими болельщикам. Хочется извиниться за то, что мы не оправдали их надежд. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы. Нужно дальше играть с таким же настроем, как сегодня, и не падать духом после пропущенных мячей», – сказал Ванат в эфире MEGOGO.

Украина в одном квартете, помимо Албании, также играет с Грузией и Чехией. 10 сентября подопечные Сергея Реброва в Праге встретятся с чехами в поединке 2-го тура.