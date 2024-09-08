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  4. ВАНАТ: «Что тут комментировать. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы»
Лига наций
08 сентября 2024, 00:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:00
1000
2

ВАНАТ: «Что тут комментировать. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы»

Форвард сборной Украины высказался после поражения от Албании в Лиге наций

08 сентября 2024, 00:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:00
1000
2
ВАНАТ: «Что тут комментировать. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы»
УАФ. Владислав Ванат

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи форвард сине-желтых Владислав Ванат прокомментировал поражение команды:

«Конечно, мы недовольны. Не знаю, что здесь комментировать. Проиграли Албании в матче, в котором не должны были проигрывать. Говорили, чтобы не было повторения матча с Румынией. Нужно выходить с желанием. До первого пропущенного мяча игра была под нашим контролем, но потом он переломил весь ход игры.

Когда я выходил, то пошли ва-банк, играть в два нападающих, бежать за спину защитников. Но, к сожалению, моментов не было. Спасибо нашими болельщикам. Хочется извиниться за то, что мы не оправдали их надежд. Не нужно говорить, что мы выйдем из группы. Нужно дальше играть с таким же настроем, как сегодня, и не падать духом после пропущенных мячей», – сказал Ванат в эфире MEGOGO.

Украина в одном квартете, помимо Албании, также играет с Грузией и Чехией. 10 сентября подопечные Сергея Реброва в Праге встретятся с чехами в поединке 2-го тура.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sergei Aalst
 до пропущенного мяча? так вы первый удар нанесли на 42 минуте! ваши дыр-дыр ,пасы,перекаты надоели уже всем!  это не футбол! Шараренко при подаче углового очередной раз стоит вторым лишним! для чего он там стоит,подбодрить подающего? минус одна единица в штрафной! и никто не может подсказать ему,тренер не видит ,всем пофиг! 
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0
antt
Типу це рецепт успіху. Не треба називати фаворитами - і все вийде. Але я знаю хто тепер фаворит - Грузія. Яка як і Албанія очевидно вперше була на Євро цього року. І що це за вабанк- два нападника. Це що відсутність у нас тих нападників дозволяє одному з них такі речі заявляти. Якби грали взагалі без нападника - то тоді б з одним у нього такий висновок напросився. Це ж не в три форварди почали грати.
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