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  4. Кто выиграл гонку? Список бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2023/24
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 18:45 |
2078
4

Кто выиграл гонку? Список бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2023/24

Лучшим голеадором стал Владислав Ванат из «Динамо» – 14 голов

25 мая 2024, 18:45 |
2078
4
Кто выиграл гонку? Список бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

25 мая завершились все матчи сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Лучшим бомбардиров чемпионата Украины стал Владислав Ванат. Форвард киевского «Динамо» забил 14 голов.

Вторую и третью строчку между собой разделили Виталий Буяльский («Динамо») и Даниил Сикан («Шахтер»). У них по 10 забитых мячей.

Сразу у четырех футболистов по 9 голов: Александра Филиппова («Днепр-1»), Эдуардо Герреро («Заря»), Алексея Гуцуляка («Днепр-1») и Олега Кожушко («Кривбасс»).

У троих игроков по 8 мячей: Андрея Ярмоленко («Динамо»), Ильи Квасницы («Рух») и Андрея Штогрина («Черноморец»).

Топ-10 бомбардиров УПЛ 2023/24:

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Александр Филиппов Эдуардо Герреро Владислав Ванат Виталий Буяльский Даниил Сикан Алексей Гуцуляк Андрей Ярмоленко Илья Квасница Андрей Штогрин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший бомбардир бомбардиры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Slunkoo
v takoj lige kak upl nada 30 + zabivat 
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0
Slunkoo
14 golov v UPl eto ocen nizkij uroven tut evropa nesvetit
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0
serhiy
Молодець Ванат !
 
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0
Henriklarsson11
без Довбика і забивати нема кому
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0
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