Кто выиграл гонку? Список бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2023/24
Лучшим голеадором стал Владислав Ванат из «Динамо» – 14 голов
25 мая завершились все матчи сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.
Лучшим бомбардиров чемпионата Украины стал Владислав Ванат. Форвард киевского «Динамо» забил 14 голов.
Вторую и третью строчку между собой разделили Виталий Буяльский («Динамо») и Даниил Сикан («Шахтер»). У них по 10 забитых мячей.
Сразу у четырех футболистов по 9 голов: Александра Филиппова («Днепр-1»), Эдуардо Герреро («Заря»), Алексея Гуцуляка («Днепр-1») и Олега Кожушко («Кривбасс»).
У троих игроков по 8 мячей: Андрея Ярмоленко («Динамо»), Ильи Квасницы («Рух») и Андрея Штогрина («Черноморец»).
Топ-10 бомбардиров УПЛ 2023/24:
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