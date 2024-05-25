Кто выиграл гонку? Список бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2023/24

25 мая завершились все матчи сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Лучшим бомбардиров чемпионата Украины стал Владислав Ванат. Форвард киевского «Динамо» забил 14 голов.

Вторую и третью строчку между собой разделили Виталий Буяльский («Динамо») и Даниил Сикан («Шахтер»). У них по 10 забитых мячей.

Сразу у четырех футболистов по 9 голов: Александра Филиппова («Днепр-1»), Эдуардо Герреро («Заря»), Алексея Гуцуляка («Днепр-1») и Олега Кожушко («Кривбасс»).

У троих игроков по 8 мячей: Андрея Ярмоленко («Динамо»), Ильи Квасницы («Рух») и Андрея Штогрина («Черноморец»).

Топ-10 бомбардиров УПЛ 2023/24: