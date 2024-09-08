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Евро U21
Северная Ирландия U21
10.09.2024 21:45 - : -
УКРАИНА U21
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08 сентября 2024, 07:42 | Обновлено 08 сентября 2024, 08:03
299
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Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча отбора Евро-2025 U-21

08 сентября 2024, 07:42 | Обновлено 08 сентября 2024, 08:03
299
0
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 21 очками из 21, опережая Англию (19 из 24).

6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы F

Оставшиеся матчи лидеров группы

  • 10 сентября. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
  • 11 октября. Англия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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