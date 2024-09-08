Северная Ирландия U21

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча отбора Евро-2025 U-21
10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.
Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.
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Сине-желтые лидируют в группе с 21 очками из 21, опережая Англию (19 из 24).
6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча ожидается.
Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы F
Оставшиеся матчи лидеров группы
- 10 сентября. Северная Ирландия U-21 – Украина U-21
- 11 октября. Англия U-21 – Украина U-21
- 15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21
- 15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21
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