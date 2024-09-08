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  4. СИЛВИНЬО: «Заслуженная победа. Мы хорошо сыграли тактически»
Лига наций
08 сентября 2024, 05:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:38
376
1

СИЛВИНЬО: «Заслуженная победа. Мы хорошо сыграли тактически»

Главный тренер сборной Албании рассказал об выигранном матче против Украины

08 сентября 2024, 05:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:38
376
1
СИЛВИНЬО: «Заслуженная победа. Мы хорошо сыграли тактически»
fshf.org. Силвиньо

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал победу своей команды над Украиной (2:1) в первом матче Лиги наций.

«Это заслуженная победа. Мы хорошо выступили. Это первая победа после долгого перерыва в официальном матче после победы над Чехией. Мы играли очень хорошо, и мы счастливы.

Следующие соперники будут сложными. Это была важная победа, потому что очень сложно победить, пропустив гол.

Мы хорошо сыграли тактически и хорошо позиционно. Мы провели сильный матч», – сказал Силвиньо в комментарии КОНА.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания пресс-конференция Силвиньо
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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c_a_p2
Україні повинно бути соромно за команду і тренера Реброва. 
Бажаю Сакартвело наваляти албанцям по повній
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