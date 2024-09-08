СИЛВИНЬО: «Заслуженная победа. Мы хорошо сыграли тактически»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал победу своей команды над Украиной (2:1) в первом матче Лиги наций.

«Это заслуженная победа. Мы хорошо выступили. Это первая победа после долгого перерыва в официальном матче после победы над Чехией. Мы играли очень хорошо, и мы счастливы.

Следующие соперники будут сложными. Это была важная победа, потому что очень сложно победить, пропустив гол.

Мы хорошо сыграли тактически и хорошо позиционно. Мы провели сильный матч», – сказал Силвиньо в комментарии КОНА.