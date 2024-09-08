Лига наций08 сентября 2024, 05:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:38
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СИЛВИНЬО: «Заслуженная победа. Мы хорошо сыграли тактически»
Главный тренер сборной Албании рассказал об выигранном матче против Украины
08 сентября 2024, 05:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:38
376
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Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал победу своей команды над Украиной (2:1) в первом матче Лиги наций.
«Это заслуженная победа. Мы хорошо выступили. Это первая победа после долгого перерыва в официальном матче после победы над Чехией. Мы играли очень хорошо, и мы счастливы.
Следующие соперники будут сложными. Это была важная победа, потому что очень сложно победить, пропустив гол.
Мы хорошо сыграли тактически и хорошо позиционно. Мы провели сильный матч», – сказал Силвиньо в комментарии КОНА.
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