WTA08 сентября 2024, 08:36 |
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Калинина получила первую соперницу на турнире в Гвадалахаре
Ангелина сыграет против местной теннисистки
08 сентября 2024, 08:36 |
72
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Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).
В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Ангелина Калинина (№55 WTA).
В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№92 WTA). Отметим, что Ангелина и Рената сыграют между собой впервые.
Лидером посева на турнире будет латвийка Алена Остапенко. Призовой фонд соревнований составляет $922,573.
В прошлом году турнир имел категорию WTA 1000, его выиграла Мария Саккари.
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