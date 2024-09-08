Калинина получила первую соперницу на турнире в Гвадалахаре

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Ангелина Калинина (№55 WTA).

В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№92 WTA). Отметим, что Ангелина и Рената сыграют между собой впервые.

Лидером посева на турнире будет латвийка Алена Остапенко. Призовой фонд соревнований составляет $922,573.

В прошлом году турнир имел категорию WTA 1000, его выиграла Мария Саккари.