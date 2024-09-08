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  4. Калинина получила первую соперницу на турнире в Гвадалахаре
WTA
08 сентября 2024, 08:36 |
72
0

Калинина получила первую соперницу на турнире в Гвадалахаре

Ангелина сыграет против местной теннисистки

08 сентября 2024, 08:36 |
72
0
Калинина получила первую соперницу на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Ангелина Калинина (№55 WTA).

В первом раунде основы соперницей украинки будет мексиканка Рената Сарасуа (№92 WTA). Отметим, что Ангелина и Рената сыграют между собой впервые.

Лидером посева на турнире будет латвийка Алена Остапенко. Призовой фонд соревнований составляет $922,573.

В прошлом году турнир имел категорию WTA 1000, его выиграла Мария Саккари.

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WTA Гвадалахара Ангелина Калинина Рената Сарасуа
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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