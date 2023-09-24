Саккари стала победительницей большого турнира в Гвадалахаре
Мария добыла самый крупный титул в карьере
Состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В поединке за титул гречанка Мария Саккари (№9 WTA) переиграла Кэролайн Доулхайд из США (№111 WTA).
Гвадалахара. Финал
Мария Саккари (Греция) – Кэролайн Доулхайд (США) – 7:5, 6:3
Саккари в третий раз сыграла в финале турнира такой категории и впервые победила. В прошлом году в Гвадалахаре она также сражалась за титул, но уступила в финале Джессике Пегуле. С понедельника Мария поднимется на три строчки в мировом рейтинге.
Для Доулхайд это был первый одиночный финал на уровне WTA. В новой редакции рейтинга WTA она дебютирует в первой полусотне.
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