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WTA
24 сентября 2023, 08:28 | Обновлено 24 сентября 2023, 08:29
340
1

Саккари стала победительницей большого турнира в Гвадалахаре

Мария добыла самый крупный титул в карьере

24 сентября 2023, 08:28 | Обновлено 24 сентября 2023, 08:29
340
1
Саккари стала победительницей большого турнира в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В поединке за титул гречанка Мария Саккари (№9 WTA) переиграла Кэролайн Доулхайд из США (№111 WTA).

Гвадалахара. Финал
Мария Саккари (Греция) – Кэролайн Доулхайд (США) – 7:5, 6:3

Саккари в третий раз сыграла в финале турнира такой категории и впервые победила. В прошлом году в Гвадалахаре она также сражалась за титул, но уступила в финале Джессике Пегуле. С понедельника Мария поднимется на три строчки в мировом рейтинге.

Для Доулхайд это был первый одиночный финал на уровне WTA. В новой редакции рейтинга WTA она дебютирует в первой полусотне.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Мария Саккари Кэролайн Доулхайд WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
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Fdail
Тепер більшість жартів про  Саккарі втратять свій сенс. 
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