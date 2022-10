Пегула не оставила шансов Саккари в финале турнира в Мексике

Первая ракетка США Джессика Пегула (WTA 5) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) обыграла первую ракетку Греции Марию Саккари (WTA 6) в двух сетах за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:3

Отметим, что первый и единственный брейк в матче Саккари удалось сделать только во втором сете в 8 гейме. К слову, этот гейм и стал для нее последним.

Титул в Гвадалахаре стал для Пегулы первым на соревнованиях этой категории и самым крупным в карьере. Всего в активе Пегулы теперь два титула WTA и оба завоеваны на открытом харде (Вашингтон 2019).

К слову, ранее и Пегула, и Саккари квалифицировались на Итоговый турнир WTA.

upload complete 📶 JPEG keeps her focus and captures the 2022 @WTAGuadalajara title! @JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/Ot8KgrU53z

🏆 first WTA 1000 title

🏆 first title of the season

🏆 second @Hologic WTA Tour singles title of her career@JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/PvB1wRegAg