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  4. Пегула не оставила шансов Саккари в финале турнира в Мексике
WTA
24 октября 2022, 08:40 |
154
0

Пегула не оставила шансов Саккари в финале турнира в Мексике

Джессика в двух сетах справилась с Марией

24 октября 2022, 08:40 |
154
0
Пегула не оставила шансов Саккари в финале турнира в Мексике
Twitter. Джессика Пегула

Первая ракетка США Джессика Пегула (WTA 5) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) обыграла первую ракетку Греции Марию Саккари (WTA 6) в двух сетах за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:3

Отметим, что первый и единственный брейк в матче Саккари удалось сделать только во втором сете в 8 гейме. К слову, этот гейм и стал для нее последним.

Титул в Гвадалахаре стал для Пегулы первым на соревнованиях этой категории и самым крупным в карьере. Всего в активе Пегулы теперь два титула WTA и оба завоеваны на открытом харде (Вашингтон 2019).

К слову, ранее и Пегула, и Саккари квалифицировались на Итоговый турнир WTA.

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Джессика Пегула Мария Саккари видео WTA Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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