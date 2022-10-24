Пегула не оставила шансов Саккари в финале турнира в Мексике
Джессика в двух сетах справилась с Марией
Первая ракетка США Джессика Пегула (WTA 5) в финале хардового турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) обыграла первую ракетку Греции Марию Саккари (WTA 6) в двух сетах за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Гвадалахара. Хард. Финал
Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:3
Отметим, что первый и единственный брейк в матче Саккари удалось сделать только во втором сете в 8 гейме. К слову, этот гейм и стал для нее последним.
Титул в Гвадалахаре стал для Пегулы первым на соревнованиях этой категории и самым крупным в карьере. Всего в активе Пегулы теперь два титула WTA и оба завоеваны на открытом харде (Вашингтон 2019).
К слову, ранее и Пегула, и Саккари квалифицировались на Итоговый турнир WTA.
when in Mexico 🥳@JLPegula x @mariasakkari #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/VzOHRQcw5l— wta (@WTA) October 24, 2022
upload complete 📶— wta (@WTA) October 24, 2022
JPEG keeps her focus and captures the 2022 @WTAGuadalajara title!@JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/Ot8KgrU53z
🏆 first WTA 1000 title— wta (@WTA) October 24, 2022
🏆 first title of the season
🏆 second @Hologic WTA Tour singles title of her career@JLPegula | #GDLOPENAKRON pic.twitter.com/PvB1wRegAg
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