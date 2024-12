«Я все выиграл здесь, мы выиграли вместе». Гвардиола – об игре Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, что сейчас переживает самый тяжелый момент в своей карьере:

«Я все выиграл здесь, мы все выиграли вместе. Но нынешняя ситуация остается проблемой. Мы построили здесь историю. Но с точки зрения результатов, да, это самый сложный вызов в моей карьере».

За последние 11 матчей клуба, «горожане» проиграли 8 раз, дважды сыграли вничью и победили всего в одни игре. В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 27 очков, занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать звезду «Манчестер Сити».

🔵❗️ Pep Guardiola: "I won everything here, we won everything together. But the current situation remains a problem".



"The history is there. But in terms of results, yeah, it’s the most difficult challenge of my career, obviously". pic.twitter.com/TI6RGgQOZC