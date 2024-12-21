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Англия
21 декабря 2024, 12:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:01
283
0

«Я все выиграл здесь, мы выиграли вместе». Гвардиола – об игре Ман Сити

Наставник «горожан» высказался о кризисе в команде

21 декабря 2024, 12:10 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:01
283
0
«Я все выиграл здесь, мы выиграли вместе». Гвардиола – об игре Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, что сейчас переживает самый тяжелый момент в своей карьере:

«Я все выиграл здесь, мы все выиграли вместе. Но нынешняя ситуация остается проблемой. Мы построили здесь историю. Но с точки зрения результатов, да, это самый сложный вызов в моей карьере».

За последние 11 матчей клуба, «горожане» проиграли 8 раз, дважды сыграли вничью и победили всего в одни игре. В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 27 очков, занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать звезду «Манчестер Сити».

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Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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