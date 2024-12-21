«Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форме звездного нападающий сливочных Килиана Мбаппе:

«Сейчас он почти освоился. Он демонстрирует хорошую форму, и он еще может совершенствоваться. Он показал хорошие выступления, он восстанавливается после небольшой травмы. Он мотивирован и счастлив оказаться здесь, ему, как и любому, нужно было это время, но он это сделал».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет увольнять Анчелотти летом.