«Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе
Наставник «Реала» высказался о французской звезде
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форме звездного нападающий сливочных Килиана Мбаппе:
«Сейчас он почти освоился. Он демонстрирует хорошую форму, и он еще может совершенствоваться. Он показал хорошие выступления, он восстанавливается после небольшой травмы. Он мотивирован и счастлив оказаться здесь, ему, как и любому, нужно было это время, но он это сделал».
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» не будет увольнять Анчелотти летом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алиев пообщался с Виталием Кличко на улицах Киева
Анатолий и лиссабонский клуб уже работают над продлением сотрудничества