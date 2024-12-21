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  4. «Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе
Испания
21 декабря 2024, 16:11 |
121
0

«Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе

Наставник «Реала» высказался о французской звезде

21 декабря 2024, 16:11 |
121
0
«Он демонстрирует хорошую форму». Карло Анчелотти – о Килиане Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форме звездного нападающий сливочных Килиана Мбаппе:

«Сейчас он почти освоился. Он демонстрирует хорошую форму, и он еще может совершенствоваться. Он показал хорошие выступления, он восстанавливается после небольшой травмы. Он мотивирован и счастлив оказаться здесь, ему, как и любому, нужно было это время, но он это сделал».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет увольнять Анчелотти летом.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Реал Мадрид
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