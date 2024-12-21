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  4. Усиление из Турции. Клуб УПЛ интересуется воспитанником Базеля
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 11:26 | Обновлено 21 декабря 2024, 11:27
145
0

Усиление из Турции. Клуб УПЛ интересуется воспитанником Базеля

Мехмет Маниш может стать игроком житомирского «Полесья»

21 декабря 2024, 11:26 | Обновлено 21 декабря 2024, 11:27
145
0
Усиление из Турции. Клуб УПЛ интересуется воспитанником Базеля
Fanatik. Мехмет Маниш

Турецкий вингер «Искендерунспора» Мехмет Маниш является целью житомирского «Полесья», сообщает Alt Ligler.

По информации источника, украинская сторона уже сделала предложение, сумма которого не разглашается. Стороны ведут переговоры.

Мехмет Маниш является воспитанником швейцарского «Базеля», текущем розыгрыше третьего по силе дивизиона чемпионата Турции он отдал 11 результативных передач в 16 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» определилось с количеством спаррингов, которые будут сыграны в Турции.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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