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  4. СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Лига наций
08 сентября 2024, 01:59 |
729
2

СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши

Польский журналист коротко высказался о поражении команды Реброва в матче с Албанией

08 сентября 2024, 01:59 |
729
2
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале отреагировал на поражение команды Сергея Реброва:

«Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Может быть, украинская сборная подхватила вирус от поляков?

Болельщики сборной теперь знают, что испытывали болельщики сборной Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи», – написал Слонка.

7 августа сборная Украины провела один из трех спаррингов против Польши перед стартом Евро-2024. Тогда украинцы проиграли со счетом 1:3, а 3 мяча пропустили за первые 30 минут.

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Даниил Агарков Источник: Петр Слонка
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Harun Bakircioğlu
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+1
bolela11111
Добре казав. Така собі алегорія
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0
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