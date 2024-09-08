СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале отреагировал на поражение команды Сергея Реброва:

«Такое впечатление, что после матча с Польшей перед Евро-2024 в игре Украины что-то изменилось. Может быть, украинская сборная подхватила вирус от поляков?

Болельщики сборной теперь знают, что испытывали болельщики сборной Польши на протяжении многих лет. Хорошие фамилии, плохие результаты, еще хуже игра. Нет идеи», – написал Слонка.

7 августа сборная Украины провела один из трех спаррингов против Польши перед стартом Евро-2024. Тогда украинцы проиграли со счетом 1:3, а 3 мяча пропустили за первые 30 минут.