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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
10.09.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
08 сентября 2024, 08:30 |
480
0

Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2024, 08:30 |
480
0
Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Грузии и Албании. В поединках первого тура Украина уступила Албании (1:2), а Чехия потерпела разгромное поражение от Грузии (1:4).

Прямую трансляцию матча Чехия – Украина можно посмотреть на MEGOGO.

Чехия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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