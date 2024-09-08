Фритц поделился ожиданиями от финала US Open против Синнера

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал предстоящий финал US Open против лидера рейтинге ATP Янника Синнера.

«Мне всегда нравилось играть с ним. Честно говоря, я не думаю, что меня можно поставить в более стрессовую ситуацию, чем была в полуфинале против Тиафо.

У меня есть ощущение, что я выйду на корт, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я играю в хороший теннис, я думаю, что этот уровень достаточно хорош для победы.

Я всегда хорошо играл против Янника. Думаю, у нас с ним счет 1:1, мы давно не играли, последний раз он обыграл меня в трех сетах в Индиан-Уэллсе.

Он просто сильно бьет по мячу, он очень сильный игрок. Но мне всегда казалось, что я очень хорошо бью по его мячам. Поэтому я обычно хорошо играю против него», – сказал Фритц.