7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Украинская команда провела первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил игроков, принявших участие в поединке. Самый высокий балл из украинцев получил Виталий Миколенко – 7.2. Виталий отдал ассист на автора гола Ефима Коноплю, который получил оценку 7.1. Самые низкие баллы получили Андрей Ярмоленко (6.0) и Георгий Судаков 6.1.

Героем матча стал защитник сборной Албании Ардиан Исмаили, который забил гол и получил от WhoScored оценку 8.0.

Оценки матча Украина – Албания