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  4. У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания
Лига наций
08 сентября 2024, 00:20 |
601
2

У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания

Украинская команда уступила со счетом 1:2

08 сентября 2024, 00:20 |
601
2
У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Украинская команда провела первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил игроков, принявших участие в поединке. Самый высокий балл из украинцев получил Виталий Миколенко – 7.2. Виталий отдал ассист на автора гола Ефима Коноплю, который получил оценку 7.1. Самые низкие баллы получили Андрей Ярмоленко (6.0) и Георгий Судаков 6.1.

Героем матча стал защитник сборной Албании Ардиан Исмаили, который забил гол и получил от WhoScored оценку 8.0.

Оценки матча Украина – Албания

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Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
WhoScored оценки Ефим Конопля Андрей Ярмоленко Георгий Судаков Виталий Миколенко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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an52
Якийсь агент писав, що після Євро Судаков буде коштувати більше 100 млн. Після Ліги Націй напевно вже більше 200 буде
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+2
Viktor Shuper
жахливий матч, загалом то навіть нікого виділити
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