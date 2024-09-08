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  4. Пегула пожаловалась тренеру на ракетки во время финала US Open
US Open
08 сентября 2024, 08:48 |
95
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Пегула пожаловалась тренеру на ракетки во время финала US Open

Джессика перепробовала все варианты

08 сентября 2024, 08:48 |
95
0
Пегула пожаловалась тренеру на ракетки во время финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Ноулз (слева)

Американская теннисистка Джессика Пегула пожаловалась своему тренеру Марку Ноулзу на ракетки во время финального матча US Open против Арины Соболенко.

«Я перепробовала все ракетки в своей сумке. Они такие плохие. Мой мяч словно мертв. Мой мяч приземляется в квадрате подачи. Это как в бейсболе», – сказала теннисистка, на что тренер ответил, что у них нет времени на такие разговоры.

Отметим, что Пегула проиграла финальную встречу со счетом 5:7, 5:7. Это был ее первый матч за титул на турнирах Grand Slam.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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