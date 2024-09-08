Пегула пожаловалась тренеру на ракетки во время финала US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула пожаловалась своему тренеру Марку Ноулзу на ракетки во время финального матча US Open против Арины Соболенко.

«Я перепробовала все ракетки в своей сумке. Они такие плохие. Мой мяч словно мертв. Мой мяч приземляется в квадрате подачи. Это как в бейсболе», – сказала теннисистка, на что тренер ответил, что у них нет времени на такие разговоры.

Отметим, что Пегула проиграла финальную встречу со счетом 5:7, 5:7. Это был ее первый матч за титул на турнирах Grand Slam.