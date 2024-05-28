Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
«Пенсионеры» пробились в Q4 Лиги конференций 2023/24, но не все так просто...
Лондонский футбольный клуб «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, может лишиться права на участие в Лиге конференций 2023/24.
Об этом рассказал журналист The Telegraph Мэтт Лоу во время своего выступления на подкасте At the Bridge Podcast:
«Поскольку правила финансового фейр-плей в УЕФА более строги, чем у АПЛ, существует высокая вероятность того, что «Челси» откажется от выступлений в Лиге Конференций из-за риска нарушения финансовых правил и дальнейшей дисквалификации».
Общие правила УЕФА позволяют клубам иметь убытки лишь до 68.5 миллионов фунтов стерлингов за период между 2022 и 2024 годами. «Челси» за последние 2 года значительно превысил эту цифру – 90.1 млн фунтов стерлингов.
«Челси» занял в АПЛ шестую строчку и гарантировал себе еврокубковый сезон в виде старта с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25.
"Because UEFA FFP is stricter than Premier League PSR, Chelsea will not automatically accept an invitation to the Europa Conference League for risk of breaching financial rules and a subsequent European ban"— At The Bridge Pod ⭐️⭐️ (@AtTheBridgePod) May 26, 2024
- @Matt_Law_DT #CFC pic.twitter.com/6beOYFPI0R
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