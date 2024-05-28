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Англия
28 мая 2024, 03:19 |
249
0

Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина

«Пенсионеры» пробились в Q4 Лиги конференций 2023/24, но не все так просто...

28 мая 2024, 03:19 |
249
0
Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский футбольный клуб «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, может лишиться права на участие в Лиге конференций 2023/24.

Об этом рассказал журналист The Telegraph Мэтт Лоу во время своего выступления на подкасте At the Bridge Podcast:

«Поскольку правила финансового фейр-плей в УЕФА более строги, чем у АПЛ, существует высокая вероятность того, что «Челси» откажется от выступлений в Лиге Конференций из-за риска нарушения финансовых правил и дальнейшей дисквалификации».

Общие правила УЕФА позволяют клубам иметь убытки лишь до 68.5 миллионов фунтов стерлингов за период между 2022 и 2024 годами. «Челси» за последние 2 года значительно превысил эту цифру – 90.1 млн фунтов стерлингов.

«Челси» занял в АПЛ шестую строчку и гарантировал себе еврокубковый сезон в виде старта с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25.

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Челси Лига конференций Михаил Мудрик дисквалификация
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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