Лунин или Куртуа? Анчелотти признался, кто сыграет в следующей игре
Против «Вильярреала» сыграет украинский голкипер
В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча высказался о вратарях «Реала» и рассказал, кто сыграет против «Вильярреала».
«Для меня не имеют никакого значения дебаты вратарей. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к уровню лучшего вратаря в мире, которым он и был раньше.
Завтра против «Вильярреала» сыграет Андрей Лунин», – сказал Анчелотти.
🎙| Ancelotti: "The goalkeepers debate for me doesn't exist. Lunin has had a fantastic season and Courtois is returning to what he was before, the best in the world." pic.twitter.com/DF02e2xK3C— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 18, 2024
🎙| Ancelotti: "Lunin will play tomorrow." pic.twitter.com/S9N6N5GtdW— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 18, 2024
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