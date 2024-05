Лунин или Куртуа? Анчелотти признался, кто сыграет в следующей игре

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча высказался о вратарях «Реала» и рассказал, кто сыграет против «Вильярреала».

«Для меня не имеют никакого значения дебаты вратарей. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к уровню лучшего вратаря в мире, которым он и был раньше.

Завтра против «Вильярреала» сыграет Андрей Лунин», – сказал Анчелотти.

🎙| Ancelotti: "The goalkeepers debate for me doesn't exist. Lunin has had a fantastic season and Courtois is returning to what he was before, the best in the world." pic.twitter.com/DF02e2xK3C