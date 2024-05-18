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  4. Лунин или Куртуа? Анчелотти признался, кто сыграет в следующей игре
Испания
18 мая 2024, 13:42 | Обновлено 18 мая 2024, 13:58
887
0

Лунин или Куртуа? Анчелотти признался, кто сыграет в следующей игре

Против «Вильярреала» сыграет украинский голкипер

18 мая 2024, 13:42 | Обновлено 18 мая 2024, 13:58
887
0
Лунин или Куртуа? Анчелотти признался, кто сыграет в следующей игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча высказался о вратарях «Реала» и рассказал, кто сыграет против «Вильярреала».

«Для меня не имеют никакого значения дебаты вратарей. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к уровню лучшего вратаря в мире, которым он и был раньше.

Завтра против «Вильярреала» сыграет Андрей Лунин», – сказал Анчелотти.

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Вильярреал Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Вильярреал - Реал Тибо Куртуа
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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