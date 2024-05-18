MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
Награда досталась Филу Фодену
АПЛ официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в чемпионате был признан атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден.
Таким образом, игроки «Манчестер Сити» завоевывают эту награду уже в пятый раз подряд. В предыдущие четыре года лучшими игроками АПЛ становились Кевин Де Брюйне (дважды), Рубен Диаш и Эрлинг Холанд.
В нынешнем сезоне на счету Фодена 17 голов и 8 ассистов в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Вчера лучшим молодым игроком сезона был признан Коул Палмер из «Челси».
🥁 Give it up for your @EASPORTSFC Player of the Season...— Premier League (@premierleague) May 18, 2024
✨ Phil Foden ✨#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MGwkYu19Or
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