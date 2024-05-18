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  4. MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
Англия
18 мая 2024, 13:22 |
638
0

MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити

Награда досталась Филу Фодену

18 мая 2024, 13:22 |
638
0
MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

АПЛ официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в чемпионате был признан атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден.

Таким образом, игроки «Манчестер Сити» завоевывают эту награду уже в пятый раз подряд. В предыдущие четыре года лучшими игроками АПЛ становились Кевин Де Брюйне (дважды), Рубен Диаш и Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне на счету Фодена 17 голов и 8 ассистов в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Вчера лучшим молодым игроком сезона был признан Коул Палмер из «Челси».

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Фил Фоден Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: Английская Премьер-лига
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