MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити

АПЛ официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в чемпионате был признан атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден.

Таким образом, игроки «Манчестер Сити» завоевывают эту награду уже в пятый раз подряд. В предыдущие четыре года лучшими игроками АПЛ становились Кевин Де Брюйне (дважды), Рубен Диаш и Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне на счету Фодена 17 голов и 8 ассистов в 34 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Вчера лучшим молодым игроком сезона был признан Коул Палмер из «Челси».

🥁 Give it up for your @EASPORTSFC Player of the Season...



✨ Phil Foden ✨#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MGwkYu19Or