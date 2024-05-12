ФОТО. Анчелотти повторил фото с сигарой и станцевал с игроками Реала
Карло умеет не только тяжело работать, но и хорошо отдыхать
12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.
По ходу празднования главный тренер столичной команды Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой. Он повторил известный снимок 2022 года, который используется в многочисленных мемах. Тогда итальянский специалист тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.
64-летний Анчелотти на этом не остановился, а также станцевал с командой.
Carlo Ancelotti is the greatest to ever do it. 😂 pic.twitter.com/eM0bpdAMem— TC (@totalcristiano) May 12, 2024
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