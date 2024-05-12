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  4. ФОТО. Анчелотти повторил фото с сигарой и станцевал с игроками Реала
Испания
12 мая 2024, 15:22 |
1368
2

ФОТО. Анчелотти повторил фото с сигарой и станцевал с игроками Реала

Карло умеет не только тяжело работать, но и хорошо отдыхать

12 мая 2024, 15:22 |
1368
2
ФОТО. Анчелотти повторил фото с сигарой и станцевал с игроками Реала
MadridXtra. Карло Анчелотти

12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования главный тренер столичной команды Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой. Он повторил известный снимок 2022 года, который используется в многочисленных мемах. Тогда итальянский специалист тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.

64-летний Анчелотти на этом не остановился, а также станцевал с командой.

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Владимир Клепач Источник: Twitter
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Комментарии 2
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Diesel
Круто, молодці.
Тренер та команда одне ціле. 
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Harun Bakircioğlu
Норм отпраздновали, даже гексагон возвели
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