ФОТО. Анчелотти повторил фото с сигарой и станцевал с игроками Реала

12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования главный тренер столичной команды Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой. Он повторил известный снимок 2022 года, который используется в многочисленных мемах. Тогда итальянский специалист тоже позировал с игроками, был в очках и сигарой.

64-летний Анчелотти на этом не остановился, а также станцевал с командой.

Carlo Ancelotti is the greatest to ever do it. 😂 pic.twitter.com/eM0bpdAMem